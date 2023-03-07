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الحواط: القانون هو سقفي.. وسألتزم أحكامه

منذ ساعة واحدة
زياد الحواط

زياد الحواط

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رداً على الادعاء المقدم بحقّه، غرّد النائب زياد الحواط عبر حسابه الخاص على “تويتر” كاتبًا: “في الادعاء الشخصي المقدم ضدي من القاضية غادة عون وإحالة القضية إلى القاضي منصور للاستجواب، ولأن القانون هو سقفي، سأواصل العمل بكل حزم لتصويب عمل القضاء وتحقيق العدالة وسألتزم أحكام الدستور والقانون”.

هذا وكان القاضي نقولا منصور قد حدد جلسة يوم الخميس ٢٣ آذار موعدًا للاستماع إلى النائب زياد الحواط في الشكوى المقدمة بوجهه من القاضية غادة عون.

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