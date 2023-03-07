الحواط: القانون هو سقفي.. وسألتزم أحكامه

رداً على الادعاء المقدم بحقّه، غرّد النائب زياد الحواط عبر حسابه الخاص على “تويتر” كاتبًا: “في الادعاء الشخصي المقدم ضدي من القاضية غادة عون وإحالة القضية إلى القاضي منصور للاستجواب، ولأن القانون هو سقفي، سأواصل العمل بكل حزم لتصويب عمل القضاء وتحقيق العدالة وسألتزم أحكام الدستور والقانون”.

في الإدعاء الشخصي المقدم ضدي من القاضية غادة عون وإحالة القضية إلى القاضي منصور للاستجواب .

ولأن القانون هو سقفي سأواصل العمل بكل حزم لتصويب عمل القضاء وتحقيق العدالة وسألتزم أحكام الدستور والقانون #للآخر . — Ziad Hawat (@ziad_hawat) March 7, 2023

هذا وكان القاضي نقولا منصور قد حدد جلسة يوم الخميس ٢٣ آذار موعدًا للاستماع إلى النائب زياد الحواط في الشكوى المقدمة بوجهه من القاضية غادة عون.