الحواط: القضاء ينهار اليوم مثلما تنهار المؤسسات كافة

أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط أن “القضاء ينهار اليوم مثلما تنهار المؤسسات كافة”، سائلا: “هل يُسمح لقاضية أن تكشف سريّة التحقيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟”.

وقال الحواط، عبر “لبنان الحر”، إن “التيار الوطني الحر مكلّف عبر أزلامه بتدمير البلد واسكات كلّ صوت حرّ، والمعركة اليوم ليست ضدي بل ضد كل مَن يريد التعبير عن رأيه”.

وأمل “بوصول رئيس جمهورية خلال الأشهر القليلة المقبلة يتمتع بالحدّ الأدنى من الإنقاذ”، وقال: “لن يصل رئيس من دون طعم أو لون، لن يصل أي رئيس يدعمُه نصرالله ولن يتمكنوا من تأمين 65 صوتاً وثمة اتجاه إلى انتخاب رئيس بالشروط السيادية المطلوبة”.

ورداً على سؤال، قال: “لا مشكلة شخصية مع سليمان فرنجية فهو شخص واضح الاتجاهات السياسية إنما مشكلتنا تكمن في أن حزب الله هو من يدعمه وهو من سيكون راعي هذا العهد. إن فجور حزب الله في إدارة البلد هو ما أوصل لبنان الى ما وصل اليه. سنستكمل المواجهة لآخر نفس لاسترداد كرامة اللبناني، ولن نسمح بسيطرة الحزب لست سنوات أخرى، ونتمنى أن يأتي ربيع لبنان الذي طال انتظاره كما نأمل أن يؤدي الاتفاق السعودي-الإيراني إلى كف يدّ طهران عن لبنان والمنطقة”.