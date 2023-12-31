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الحواط: اليد الواحدة لا تصفق.. وعلينا التعاون لنتخطى المرحلة الصعبة

منذ 36 دقيقة
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زار عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب زياد الحوّاط عشية رأس السنة سرايا جبيل، معايدًا عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والسجناء بالأعياد، في حضور آمر الفصيلة الرائد نيكولا نصر، رئيس المكتب الإقليمي للدفاع المدني في جبيل مخول بو يونس والعناصر والمتطوعين.

وأثنى الحوّاط على “الدور الذي يقوم به عناصر قوى الأمن الداخلي في قضاء جبيل من أجل الحفاظ على الأمن والأمان لجميع المواطنين، ولا سيما زوّار المدينة”.

ونوّه بتضحيات عناصر ومتطوعي الدفاع المدني، مشددًا على “ضرورة الحصول على حقوقهم من الدولة”.

وأمل الحواط  أن “تحمل السنة الجديدة الخير والطمأنينة، فينعموا وعائلاتهم بمستقبل أفضل”، مؤكدًا “أهمية تعاون الجميع، سياسيين ومدنيين ومسؤولين أمنيين، مع بعضهم البعض لأن اليد الواحدة لا تصفق لكي نتخطى جميعًا المرحلة الصعبة التي نعيشها في هذه الأيام على المستويات كافة”.

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