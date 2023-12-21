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الحواط: شرقنا يتخبّط بالحروب ولكن.. كلنا أمل!

منذ 56 دقيقة
زياد الحواط

زياد الحواط

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تمنى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن تحمل الأعياد الصحة لوطننا والخلاص من الأزمات التي يتخبط بها على الصعد كافة.

وقال الحواط: “رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تمر على وطننا، ورغم الألم الذي يعيشه الشعب اللبناني سيبقى أملنا كبيرًا بهذا البلد، ومع ولادة السيد المسيح لن يضعف إيماننا، بل تتجدد فينا روح الالتزام والمحبة بلبنان جديد، لبنان الأمل والمستقبل”.

أضاف: “شرقنا يتخبط بالحروب والقتل والدم، لكن كلنا أمل أن هذه الحقبة السوداء ستمر وسنعود للعيش بسلام واستقرار، وبمستقبل مشرق لوطننا وبلدان الشرق يحمل السلام والأمان للجميع”.

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