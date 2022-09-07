الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
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الحواط: لضرورة إقرار زيادة سقف الانفاق المحدد للبلديات

منذ دقيقتين
زياد الحواط

زياد الحواط

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نبّه النائب زياد الحواط إلى أن بلديات لبنان على شفير الانهيار التام، مطالباً بضرورة إقرار زيادة سقف الانفاق المحدد لرئيس البلدية وللمجلس البلدي لتتمكن من الصمود بالحد الادنى.

ولفت إلى أن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، ناقشت اليوم ما تواجهه البلديات على أرض الواقع نتيجة تطبيق قانون الشراء العام في المناقصات والصفقات التي تجريها والقيود المشدّدة الموضوعة للإنفاق مما يعيق العمل البلدي، واعداً بمتابعة الموضوع لحين إقراره.

كما أكد أهمية إقرار اقتراح القانون المقدّم من تكتل “الجمهورية القوية” بتعديل الفقرة 3 من المادة 101 من القانون المذكور، لتتمكن البلديات من متابعة أعمالها والقيام بمهامها.

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