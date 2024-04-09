الثلاثاء 30 رمضان 1445 ﻫ - 9 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحواط: لن نقبل معالجات تخديرية وانتظار الشهيد التالي

منذ 16 دقيقة
النائب زياد الحواط

النائب زياد الحواط

A A A
طباعة المقال

كتب النائب زياد الحواط على منصة “اكس”:

“مع الحزن والغضب تلقينا خبر مقتل الحبيب والصديق باسكال ، شهيد الفلتان والفوضى والدولة المغيبة الممنوعة من الوجود.

المعالجة تحتاج إلى حزم ومحاسبة.

نريد تحقيقاً جدياً يكشف ملابسات الجريمة.

لا يمكن أن تبقى الناس المسالمة مشاريع شهداء في دولة غير موجودة.

لن نقبل معالجات تخديرية وانتظار الشهيد التالي.

كلنا باسكال سليمان، ومعركتنا لن تتوقف حتى استعادة الدولة وقيامها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحكمة
    تأجيل مباراة الحكمة وانترانيك
    رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
    شقير: نُعَوِّل على حكمة القوات ورئيسها
    التقدمي الإشتراكي
    التقدمي الإشتراكي: لمحاسبة مرتكبي جريمة قتل باسكال سليمان

    الأكثر قراءة

    باسكال سليمان
    دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
    غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
    فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
    رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
    إيران تبلغ واشنطن.. في هذه الحالة فقط لن نرد على ضربة دمشق!