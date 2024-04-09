الحواط: لن نقبل معالجات تخديرية وانتظار الشهيد التالي

كتب النائب زياد الحواط على منصة “اكس”:

“مع الحزن والغضب تلقينا خبر مقتل الحبيب والصديق باسكال ، شهيد الفلتان والفوضى والدولة المغيبة الممنوعة من الوجود.

المعالجة تحتاج إلى حزم ومحاسبة.

نريد تحقيقاً جدياً يكشف ملابسات الجريمة.

لا يمكن أن تبقى الناس المسالمة مشاريع شهداء في دولة غير موجودة.

لن نقبل معالجات تخديرية وانتظار الشهيد التالي.

كلنا باسكال سليمان، ومعركتنا لن تتوقف حتى استعادة الدولة وقيامها”.

مع الحزن والغضب تلقينا خبر مقتل الحبيب والصديق باسكال ، شهيد الفلتان والفوضى والدولة المغيبة الممنوعة من الوجود.

المعالجة تحتاج إلى حزم ومحاسبة.

نريد تحقيقاً جدياً يكشف ملابسات الجريمة.

لا يمكن أن تبقى الناس المسالمة مشاريع شهداء في دولة غير موجودة.

لن نقبل معالجات تخديرية… pic.twitter.com/hD4PbAj1J5 — Ziad Hawat (@ziad_hawat) April 9, 2024