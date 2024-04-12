الحواط: ما حصل هو نتيجة الحدود "الفلتانة"

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، في وداع باسكال سليمان، أن “لبنان حزين وجبيل حزينة فكانت تتحضر لاستقبال ولكن سبقه شيطان الموت وخطفه.”

وأضاف: “النموذج الجبيلي بالعيش المشترك والسلام نموذج كل لبنان باقي ومستمر، مهما اشتدت الصعاب وسنحافظ عليه”، لافتا إلى أن “المشكل الحقيقي بين مشروعين الأول يريد حفظ لبنان والثاني يريد تطيير لبنان، والمشكلة بالمشروع الثاني المغتمرات اللا محدودة والمشروع الذي يأخذ اللبنانيين كرهينة ويساهم في تدمير الدولة والدستور، بالمختصر هذا مشروع صنع خارج لبنان.”

وشدد حواط على ان “عائلة باسكال سليمان تعطي الأمل بأن لبنان لن يموت ،وعائلة القوات اللبنانية خسرت باسكال المناضل وحارس القضية اللبنانية، وشخصيًا خسرت الأخ والصديق ولئلا يستشهد باسكال مرتين يجب أن يتم التحقيق الواضح ولا لإخفاء الحقيقة.”

وسأل: “كيف لسيارة فيها قتيل أن تسرح وتمرح في الداخل اللبناني وعبرت إلى سوريا من دون معرفة المعنيين؟ ما حصل هو نتيجة الحدود “الفلتانة” ونتيجة خلق مناخ الأشرار وقطاع الطرق.”

وعن موضوع النازحين السوريين، قال: “هذا الموضوع أساسي ويجب إعادتهم إلى بلادهم فورًا وممنوع أن يبقى بعضهم “داشرًا”، فأزمة النزوح كبيرة وخطيرة أصبحنا رهينة في بلدنا، وعودة النازحين من واجب المجتمع الدولي ودور لبنان أساسي ومن واجب البلديات أن تأخذ الترتيبات اللازمة لحماية المواطنين.”