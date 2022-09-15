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الحواط: مشروع الموازنة نموذج جديد عن غياب الرؤية الإصلاحية

منذ 7 دقائق
النائب زياد الحواط

النائب زياد الحواط

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أكّد النائب “زياد الحواط” أنّ “مشروع الموازنة المطروح أمام الجلسة النيابية اليوم نموذج جديد عن غياب الرؤية الاصلاحية”.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “أرقام على الورق وإيرادات وهمية وخزان يجمع مواضيع وأموراً لا علاقة لها بالموازنة. تلبية شروط صندوق النقد الدولي لا تعني أبداً موازنة كيف ما كان”.

ووسط تراكم الأزمات والارتفاع الجنوني للدولار وانعكاسه السلبي على معيشة اللبنانيين، وتجاهل المسؤولين لما يجري وانشغالهم في أمور لا علاقة لها بما يحصل على أرض الواقع، لم تنعقد أمس الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة والتصويت عليها لعدم اكتمال النصاب وحضور 60 نائباً فقط، وذلك بعد غياب الكتل المسيحية “الجمهورية القوية”، “لبنان القوي”، الكتائب وبعض المستقلين.

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