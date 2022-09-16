الحواط: مهزلة دستورية ومالية واقتصادية... لن نصوّت!

اعتبر النائب زياد الحواط، أنّ الموازنة غير واقعية وخيالية وارتجالية ولزوم ما لا يلزم وهي مهزلة دستورية ومالية واقتصادية، مؤكدًا أن الجمهورية القوية لن تصوّت عليها وهناك توافق بين القوى التغييرية والمعارضة لعدم التصويت عليها.

وأضاف في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”: “سننتظر اليوم لنرى ما سيكون عليه موقف نواب اللقاء الديمقراطي الذين جاهروا أمس بانتقاد الموازنة.

ولم يستبعد الحواط إقرار الموازنة في المجلس النيابي من دون التوافق على توحيد سعر الصرف، لافتًا إلى أن “معظم القوى تتعاطى بشعبوية مع مسألة تثبيت سعر الصرف وتمارس ازدواجية المعايير بتسجيل النقاط وترفض بالعلن الموازنة ولكن معظمها سنصوّت معها”.