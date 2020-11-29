الحواط: وزير الصحة يكسر قيود التعبئة ووزير الداخلية يتباهى بتسطير المحاضر

غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على تويتر، قائلا: “لبنان الشرعي مقفل ووزير الداخلية يتباهى بتسطير 36 الف محضر ضبط، ‏أما وزير الصحة فيكسر قيود التعبئة ويشارك باحتفالات بمناطق خارج السيطرة الشرعية ويجول بأسواقها غير المعنية بقرار الاقفال”.

أضاف: “ولحين أن تبسط الدولة هيبتها وأمنها وسيادتها على كل أراصيها تصبحون على وطن”.