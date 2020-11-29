الحواط: وزير الصحة يكسر قيود التعبئة ووزير الداخلية يتباهى بتسطير المحاضر

غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على تويتر، قائلا: “لبنان الشرعي مقفل ووزير الداخلية يتباهى بتسطير 36 الف محضر ضبط، أما وزير الصحة فيكسر قيود التعبئة ويشارك باحتفالات بمناطق خارج السيطرة الشرعية ويجول بأسواقها غير المعنية بقرار الاقفال”.
أضاف: “ولحين أن تبسط الدولة هيبتها وأمنها وسيادتها على كل أراصيها تصبحون على وطن”.
لبنان الشرعي مقفل ووزير الداخلية يتباهى بتسطير ٣٦ الف محضر ضبط
أما وزير الصحة فيكسر قيود التعبئة ويشارك باحتفالات بمناطق خارج سيطرة الشرعية ويجول بأسواقها الغير المعنية بقرار الاقفال.
ولحين أن تبسط الدولة هيبتها وامنها وسيادتها على كل أراضيها
تصبحون على وطن! pic.twitter.com/abhP7crLr2
— Ziad Hawat (@ziad_hawat) November 29, 2020