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الحواط يتحدث عن "جريمة موصوفة": المعاناة الصحية للناس كبيرة

منذ ساعة واحدة
زياد الحواط

زياد الحواط

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أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، إلى أنّ “غالبية اللبنانيين محرومة من الطبابة والاستشفاء”.

وأضاف: “تابعت حالات مات فيها الناس قبل دخول المستشفى، وهو أمر لا يجوز أن يستمر”.

ولفت الحواط إلى أنّ “المعاناة الصحية للناس كبيرة، وسأتابع الموضوع مع المعنيين في الضمان الاجتماعي وغيره من المؤسسات للتوصل إلى حلول مقبولة”.

وختم: “ترك الناس يتخبطون جريمة موصوفة”.

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