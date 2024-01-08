الحواط يتحدث عن "جريمة موصوفة": المعاناة الصحية للناس كبيرة

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، إلى أنّ “غالبية اللبنانيين محرومة من الطبابة والاستشفاء”.

وأضاف: “تابعت حالات مات فيها الناس قبل دخول المستشفى، وهو أمر لا يجوز أن يستمر”.

ولفت الحواط إلى أنّ “المعاناة الصحية للناس كبيرة، وسأتابع الموضوع مع المعنيين في الضمان الاجتماعي وغيره من المؤسسات للتوصل إلى حلول مقبولة”.

وختم: “ترك الناس يتخبطون جريمة موصوفة”.

غالبية اللبنانيين محرومة من الطبابة والاستشفاء.

تابعت حالات مات فيها الناس قبل دخول المستشفى، وهو أمر لا يجوز أن يستمر .

المعاناة الصحية للناس كبيرة، وسأتابع الموضوع مع المعنيين في الضمان الاجتماعي وغيره من المؤسسات للتوصل إلى حلول مقبولة.

ترك الناس يتخبطون جريمة موصوفة. — Ziad Hawat (@ziad_hawat) January 8, 2024