الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحواط يقترح قانون لإعادة التحقيقات بتفجير المرفأ بصورة طبيعية

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2022 5:59 مساءً
زياد الحواط

زياد الحواط

A A A
طباعة المقال

في إطار الجهود الهادفة الى إحقاق العدالة في تفجير مرفأ بيروت الذي تصادف ذكراه الثانية الخميس المقبل، تقدّم النائب زياد الحواط باقتراح قانون معجل مكرر من شأنه في حال إقراره في مجلس النواب أن تعود التحقيقات في الانفجار لتسري من جديد بصورة طبيعية، ويصبح بإمكان المحقق العدلي القيام بمهامه لسائر النواحي ومتابعة التحقيق والنظر بطلبات تخلية سبيل الموقوفين الذين مر على توقيف البعض منهم احتياطياً مدّة طويلة قد تناهز السنتين دون أن يكون قد صدر بحقهم أي حكم.

إقتراح القانون يهدف إلى تعديل أحكام المواد 119 و125 و751 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة التي كانت تنص على وقف السير حكماً بالتحقيقات وبالمحاكمات بمجرد التقدّم بطلبات نقل الدعوى أو تنحية القاضي أو مخاصمة الدولة من قبل أحد المتقاضين.

إلى ذلك، شكر الحواط المحامي فادي روحانا صقر على المساهمة التي قدمها في مرحلة تحضير اقتراح القانون، وسيعقد الحواط خلال الايام المقبلة مؤتمراً صحافياً يتناول فيه تفاصيل اقتراح القانون.

    المزيد من أخبار لبنان

    محطة بنزين
    تجمع أصحاب المحطات في الجنوب تناشد وزارة الطاقة لحلّ موضوع الـ15 في المئة
    حقل كاريش
    لبنان متفائل إزاء التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
    وليد جنبلاط
    هل حصل لقاء بين جنبلاط وصفا ؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟