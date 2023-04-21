الحواط: يوم أُدخل لبنان في صراع المحاور بدأ الانهيار

أطلق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط الموسم السياحي لصيف 2023 لمدينة جبيل، خلال احتفال أقيم في الحديقة العامة وسط المدينة.

وألقى الحواط كلمة أكد فيها “أهمية السياحة وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد اللبناني”، وقال: “رغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها في هذه الأيام على الصعد كافة والفراغ في سدة الرئاسة وتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال هناك أمل عند اللبنانيين بأن يكون هذا الصيف واعدًا والموسم السياحي جيد”.

ودعا جميع اللبنانيين المغتربين والمقيمين والسياح بزيارة لبنان والتمتع بجماله، وخصوصًا مدينة جبيل النموذجية الاستثنائية التي تتمتع بكل أنواع السياحة، الثقافية والترفيهية والدينية والبجرية، مشيرًا إلى أنّه “رغم كل شيء ما زال الامل لدينا بوطننا وما زال اللبناني متمسكًا بأرضه وتقديم الافضل لكل زواره”.

وأشار إلى أن “جبيل التي تميزت بكونها رائدة وسباقة في الحقول السياحية والثقافية والبيئية تطلق مهرجاناتها لصيف 2023 رغم الزمن الاقتصادي الصعب”، وأكد أن “صيف جبيل سيكون مميزًا بالمهرجانات والنشاطات السياحية الغنية. وستكون جبيل كعادتها قبلة أنظار اللبنانيين مقيمين ومنتشرين والسواح الأجانب والعرب”.

وتمنى الحواط انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل بداية موسم الصيف، رئيس يتمتع بالمواصفات السيادية والإنقاذية الحقيقية، مؤكدًا أنّ “لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانهيار والتدحرج نحو الفقر والهجرة”.

وشدد على “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قادر على إعادة لبنان إلى محيطه العربي والشرعية الدولية ليعود هذا الوطن ويلعب دوره الحقيقي كصلة وصل بين العالم كله”، مشيرًا إلى أنّه “يوم أدخل لبنان في صراع المحاور بدأ الانهيار فيه”.

وأكد أن “الدور الحقيقي للبنان هو الحياد الإيجابي وموقع جذب لكل الناس وليس تحيزًا وتدخلًا في مشاريع ومشاكل المنطقة، آملًا الإسراع بانتخاب رئيس يتمتع بكل هذه المواصفات يستطيع في ما بعد تشكيل حكومة تضع خطة انقاذية حقيقية تعيد وضع لبنان على السكة الصحيحة، وبناء اقتصاد سليم ليعيش اللبناني في بحبوحة وازدهار وطمأنينة.

بعد ذلك جال الجميع في أرجاء الحديقة، واطلعوا على المنتوجات المعروضة وسط جو فني والأنغام الموسيقية.