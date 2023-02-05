الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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"الحوت" بقبضة شعبة المعلومات!

منذ ساعتين
عناصر من شعبة المعلومات

عناصر من شعبة المعلومات

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أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحد أكبر الصرافين في شتورا ويدعى “إ. م.” الملقب بـ”الحوت” واقتادته إلى التحقيق، وفق ما أفادت به جمعية المودعين اللبنانيين عبر تويتر.

ويأتي ذلك في إطار المداهمات التي تقوم بها القوى الأمنية لملاحقة الصرافين المتلاعبين بسعر صرف الدولار.

في سياق متصل أشار الخبير التقني رامز القرا في حديث إلى صوت بيروت إنترناشونال إلى أن التطبيقات المسؤولة عن تحديد سعر صرف الدولار في السوق اليسوداء تعمل بمعظمها من مصادر تشغيل من خارج لبنان، وبعضها الآخر موجود في الداخل، إلا أن التحكم أو الحصول على سعر صرف الدولار من خلالها لا يتم تكنولوجيًا، بل هي بحاجة إلى من يلقّنها هذا السعر، وبذلك يتمّ التلاعب بسعر الصرف بحسب أهداف المشغلين.

كما لفت القرا إلى صعوبة ضبط هذه التطبيقات، وحتى استحالة السيطرة عليها عبر الانترنت، نظرًا إلى وجود مشغليها في بلدان خارجية، واصفًا البحث عنهم كالبحث عن إبرة في كومة قش.

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