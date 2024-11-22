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الحوت: صيانة الاستقلال تستدعي التعامل مع لبنان كوطن وليس كساحة

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2024 4:03 مساءً
النائب عماد الحوت

النائب عماد الحوت

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كتب النائب عماد الحوت على منصة “إكس”: “‏صيانة الاستقلال بعد الحصول عليه في نفس أهمية الحصول عليه، وهو مهمة جميع اللبنانيين دون تفريق.

صيانة الاستقلال تستدعي التكاتف والتضامن في مواجهة احتلال العدو الاسرائيلي بجميع الوسائل المتاحة، على الأرض وعبر الدبلوماسية، وعدم التفريط بأرضنا وبحرنا، مهما غلت التضحيات فوطننا يستحق منا ذلك وأكثر.

صيانة الاستقلال تستدعي بناء الدولة على أسس سليمة وإصلاحية ترعى الجميع عبر الحوار الجدي والصريح بدل تراشق الاتهامات وتسجيل النقاط على حساب الوطن والمواطن.

صيانة الاستقلال تستدعي الصمود في الحرب، والمناقشة الجدية بعد الحرب للوصول الى استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية ينضوي تحتها جميع اللبنانيين.

صيانة الاستقلال تستدعي التعامل مع لبنان كوطن وليس كساحة وتقديم أولوية سيادته واستقراره وازدهاره على تحقيق مصالح الخارج شرقاً أو غرباً وعدم المراهنة عليه.

في ذكرى الاستقلال، كل التحية للجيش اللبناني قيادةً وضباطاً وجنود لإصرارهم على البقاء في الجنوب رغم التهديدات الاسرائيلية، وكل التحية للبنانيين الصامدين على أرضهم وقراهم في مواجهة العدوان، أو النازحين الذين ينتظرون لحظة العودة بكرامة الى أرضهم.

حمى الله لبنان من العدوان ومن كيد الكائدين، وجمعنا جميعاً كلبنانيين على حماية استقلالنا وبناء وطننا”.

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