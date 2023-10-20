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الحوت يُعلّق على تخفيض رحلات "الميدل إيست".. هل من استهداف للمطار؟

منذ 53 دقيقة
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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أعلن رئيس شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، اليوم الجمعة، أنّ الشركة ستخفض عدد رحلاتها بعد تغييرات في التغطية التأمينية.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أنّ ثماني طائرات فقط من أصل 22 ستعمل اعتبارًا من الأسبوع المقبل بسبب التغييرات في الغطاء التأميني.

وأوضح أنّه “بالأمس تلقينا إشارة إلغاء التأمين، ويسري مفعولها يوم الأحد، وشركات التأمين سمحت لنا بتسيير رحلات مع خفض التأمين بقيمة 80%”.

إلّا أنّ الحوت شدد على أنّه “لا يوجد لدينا معلومات حول استهداف المطار، وكل المعطيات التي وصلتنا تؤكد أن التصعيد جنوبًا سيبقى ضمن قواعد الاشتباك”.

يأتي ذلك في وقت أفادت معلومات الـ mtv، أنّه من المرتقب أن تخلي شركة “طيران الشرق الأوسط” مساء غد الأحد، 10 طائرات إلى قبرص لتضعهم بأمان، بعدما أخلت 5 طائرات إلى تركيا، وذلك لأنّ شركات التأمين لم تعد تغطّي الأضرار في هذا الظّرف.

وبدءًا من الأحد، سيُخفّف جدول الطيران وسيتمّ إلغاء من عدد من الرحلات، وستبقى 7 طائرات فقط لـ “طيران الشرق الأوسط” في بيروت، وهكذا يبقى النّقل مؤمّنًا ولكن بوتيرة أقلّ.

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