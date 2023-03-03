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الحوّاط: تجربة "الدولة المركزية" دمّرت أسس قيام لبنان

منذ ساعة واحدة
الحواط خلال إطلاق مبادرة لدعم طلّاب صفوف الشهادة الثانوية الرسمية في قضاء جبيل

الحواط خلال إطلاق مبادرة لدعم طلّاب صفوف الشهادة الثانوية الرسمية في قضاء جبيل

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اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أنّ الطاقم السياسي والمنظومة السياسية أوصلت لبنان إلى ما هو عليه، مشيرًا إلى أنّ تجربة الدولة المركزية فشلت وأفلست الإدارة والمؤسسات، ودمّرت أسس قيام لبنان والدولة العميقة من مدرسة وجامعة ومستشفى وسياحة واقتصاد حر ومصارف.

الحواط وخلال إطلاق مؤسسة حليم الحواط مبادرة لدعم طلّاب صفوف الشهادة الثانوية الرسمية في قضاء جبيل، سأل: هل يجوز بعد كل ما صُرف على الكهرباء من ٤٠ مليار دولار أميركي ألا تكون لدينا كهرباء، فضلًا عن مشكلة النفايات .

ورأى أنّه لم يعد لدينا للأسف مدرسة رسمية، فأي جيل سيدير هذا البلد؟ وقد برهن سلوك الدولة المركزية عن فشل عميق، والبديل هو اللامركزية الإدارية والمالية، وإلا الانهيار والوصول إلى جهنّم.

وأضاف: في جبيل إنطلقنا في تجربة اللامركزية رغم الإمكانيات الضئيلة، والمثال كان في لامركزية التعليم، ورأى أن الحدّ من الانهيار يكون عبر الذهاب نحو اللامركزية المطلقة.

وشدّد الحواط على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، مضيفًا: لم نمرّ في أوضاع كهذه سابقًا، والهوة تزداد وتكبر، موجّهًا تحيّة إلى المدارس الخاصة،

 

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