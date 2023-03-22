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الحوّاط: سأمثل غدًا أمام القاضي منصور

منذ 33 دقيقة
زياد الحواط

زياد الحواط

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غرّد النائب زياد الحواط عبر “تويتر” قائلًا: “إيمانًا منّي بوجوب رفع التدخلات السياسية عن عمل القضاء، سأمثل غدًا صباحًا أمام القاضي نقولا منصور في قصر العدل في بعبدا، في قضية الشكوى المقدمة من القاضية غادة عون”.

ويشار إلى أنّ القاضية غادة عون، كانت قد ادّعت الشهر الماضي على الحواط، بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ، وذلك على خلفية تصريحاته عبر الـLBCI.

وكان الحوّاط قد ذكر في حديثٍ عبر الـ”LBCI”، أنّه “لا يمكن إبقاء النظام المصرفي برمّته تحت رحمة مزاجية قاضية”، مؤكدًا تأييده لـ “التحقيق مع ​المصارف​ من قبل قضاءٍ عادل ونزيه”. ورأى أنّ “المخالفات التي تقوم بها غادة عون في موضوع المصارف ستدمّر المؤسسات المصرفيّة”.

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