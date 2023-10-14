السبت 29 ربيع الأول 1445 ﻫ - 14 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الخارجية" أوعزت لبعثة لبنان في الأمم المتحدة تقديم شكوى ضد اسرائيل

منذ 3 دقائق
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

A A A
طباعة المقال

أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول قتل إسرائيل المتعمد للصحافي اللبناني عصام عبدالله العامل في وكالة رويترز، وإصابة صحفيين آخرين بجروح من وكالة الصحافة الفرنسية وقناة الجزيرة، مما يشكل إعتداء صارخا وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة، وحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، من خلال استسهال قتل الصحفيين العُزّل ضحايا رغبتهم بنقل الحقيقة، والدفاع عنها بعدسات كاميراتهم وأقلامهم، ونقلهم لشريط الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة في جنوب لبنان.

كذلك تضمنت الشكوى شرحًا لـ “الإستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية المتصاعدة في الاسبوع الاخير، وما سببته من إصابات في الأرواح والممتلكات، وخرقًا مستمرُا لسيادة لبنان ولقرار مجلس الامن الدولي 1701 الذي أكد لبنان حرصه على تطبيقه والالتزام به بكامل مندرجاته، محملًا اسرائيل مسؤولية التصعيد الحاصل، ومحذرًا من أن عدم وضع حد لما تقوم به الاخيرة سيُشعل المنطقة بأسرها ويهدد السلم والامن الدوليين ومصالح العالم أجمع.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء عباس ابراهيم
    عباس ابراهيم عن استهداف الصحافيين: جريمة حرب توجب محاكمة مرتكبها
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    إسرائيل تهدد لبنان: الحكومة تتحمّل مسؤولية كل إعتداء!
    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
    عبد اللهيان: سنقوم بمختلف الإجراءات الدبلوماسية لرفع الحصار عن غزّة

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    محلل عسكري: هذا الأمر سيدفع حزب الله للمشاركة بالحرب!
    مصور وكالة "رويترز" عصام العبد الله
    قبيل استشهاده بساعات.. إليكم آخر ما نشره مصوّر "رويترز"
    سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
    فيديو.. القصف الإسرائيليّ يستهدف طواقم صحافيّة في علما الشعب