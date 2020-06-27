الخارجية الأميركية: اللبنانيون يصطفون لشراء الخبز و”حزب الله” منشغل بتنفيذ أجندة إيران

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أشارت ​وزارة الخارجية الأميركية​ إلى أن: “اللبنانيون يصطفون بطوابير لشراء الخبز و​حزب الله​ منشغل بتنفيذ أجندة إيران”.

وأوضحت الخارجية الأميركية أنه “لم يتم إخطار السفارة في لبنان بأي قرار قضائي لمنع سفيرتنا دوروثي شيا من التحدث للإعلام ​​​​​​”.

وكان قد أصدر قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح، قراراً يمنع بموجبه ‎السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا من التصاريح الإعلامية، كما و يمنع القرار اي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها.