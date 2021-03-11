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الخارجية الأميركية: قلقون من التطورات في لبنان

11 - مارس - 2021
آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 11:41 صباحًا
الخارجية الأميركية

الخارجية الأميركية

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نقلت قناة “الجزيرة” عن الخارجية الأميركية قلقها “من التطورات في لبنان”. وأردفت “الشعب اللبناني يستحق حكومة تقدم الإصلاحات”. وأكدت الخارجية أن “الاقتصاد اللبناني في أزمة بسبب الفساد”.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.

ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية، لم تثمر الجهود السياسية والضغوط الدولية، عن تشكيل حكومة جديدة. ويتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.

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