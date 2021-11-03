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الخارجية الأميركية: لإبقاء قنوات الاتصال بين لبنان وشركائه مفتوحة

4 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2021 12:57 صباحًا
الخارجية الأميركية

الخارجية الأميركية

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أملت الولايات المتحدة أن تستعيد السعودية وحلفاؤها من الدول الخليجية العلاقات مع لبنان، وأن تبقى القنوات الدبلوماسية بين الجانبين مفتوحة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، أنه “يعتقد أن العلاقات الدبلوماسية، وقنوات الاتصال بين لبنان وشركائه، يجب أن تبقى مفتوحة”.

ويواجه لبنان، الغارق بالفعل في انهيار اقتصادي، انفجار موجة غضب من دول الخليج العربية بعد انتقادات حادة للمملكة من وزير الإعلام جورج قرداحي.

وبلغت العلاقات الخليجية مع لبنان مستوى متدنياً جديداً، الأسبوع الماضي، عندما ظهر وزير الإعلام جورج قرداحي، في مقابلة تحدث فيها داعماً للحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران وانتقد القوات التي تقودها السعودية لقتالهم.

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