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الخارجية الأميركية: نعمل على عدم توسّع الصراع.. وقلقون من تصرّفات "الحزب"

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2023 12:09 صباحًا
سامويل وربيرغ

سامويل وربيرغ

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لفت المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ لـmtv، إلى أنّ علاقتنا ليست جديدة مع “إسرائيل”، لكننا ندعوها إلى إحترام قوانين الحرب، ونبذل كل ما في وسعنا لحماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وربيرغ قال لـ mtv: “لا يمكننا أن نتكهن بأي نتيجة في المستقبل، إن كان لجهة التوغّل البرّي في غزة أو سواه، ونتابع الأوضاع المتقلّبة دقيقة بدقيقة”.

وأكد وربيرغ أنّ الولايات المتحدة قلقة من تصرفات حزب الله وستتخذ كل الإجراءات لمنع أي طرف من توسيع الصراع، ولتحمي نفسها وحلفاءها في وجه أي جهة، إن كانت حماس أو الحزب، ونحن لدينا القدرة على ذلك.

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