الخارجية الاميركية تحذر لبنان: للامتناع عن أعمال العنف

تعليقاً على الاحداث في لبنان وخصوصاً في طرابلس بعد سقوط شهيد من الثوار، أسفت وزارة الخارجية الأميركية، للتقارير عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في لبنان، اليوم الثلاثاء. وحثت الجميع على الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية.

بدورها، رأت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، أن “شعور الشعب اللبناني بالإحباط بسبب الأزمة الاقتصادية أمر يمكن تفهمه، ومطالب المحتجين مبررة. لكن حوادث العنف والتهديدات وتدمير الممتلكات هي مقلقة للغاية ويجب أن تتوقف.

وقالت شيا في بيان، “نحن نشجع السلوك السلمي وضبط النفس من قبل الجميع، وكذلك اليقظة المستمرة بشأن التباعد الاجتماعي في اطار جائحة فيروس كورونا”.

وتستمر الثورة في لبنان احتجاجاً على الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار، حيث شهدت العديد من المدن اللبنانية احتجاجات ومواجهات بين الثوار والقوى الامنية.