الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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الخارجية الروسية تستذكر رفيق الحريري

منذ 45 ثانية
الرئيس الشهيد رفيق الحريري

الرئيس الشهيد رفيق الحريري

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شدّدت الخارجية الروسية في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، على أن “اغتيال أحد أبرز الشخصيات تقديراً لدى الشعب اللّبناني في تاريخه الحديث، يبقى خسارة لا تعوّض للبنان وأصدقائه في العالم أجمع”.

وقالت في بيان: “في ١٤ شباط تحلّ الذكرى الـ١٨ لإغتيال الشخصية الوطنية الكبيرة والسياسي البارز وصديق روسيا رفيق الحريري وعدد من رفاقه، بعمل إرهابي دنيء في بيروت”.

وختمت: “لعب رفيق الحريري دوراً مهماً في التوصل لاتفاق الطائف الذي وضع نهاية الحرب الأهلية الدموية والمدمّرة في لبنان ١٩٧٥- ١٩٩٠. وبكونه وطنياً مخلصاً بذل جهوده كافة وطاقاته في قضية إعادة بناء الوطن ما بعد الحرب. وقد زار روسيا مرات عديدة وبذل جهداً شخصياً مؤثراً في تعزيز وتطوير علاقات الصداقة الروسية – اللّبنانية”.

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