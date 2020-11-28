الخارجية السورية: لإماطة اللثام عن كافة جوانب قضية بشري

أوضحت وزارة الخارجية السورية، أنّ دمشق “تابعت باهتمام الحادث المؤسف في بلدة بشرّي والذي أودى بحياة مواطن لبناني”.

ودعت “القضاء المختص القيام بدوره بكل شفافية لإماطة اللثام عن كافة جوانب هذه القضية ووضع حدّ للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث الفردي”.

ونقلت “سانا” عن مصدر في الوزارة “أن سوريا تابعت باهتمام الحادث المؤسف في بلدة بشرّي اللبنانية والذي أودى بحياة مواطن لبناني وتتقدم بمواساتها لعائلة الفقيد”.

وشهدت منطقة بشري في شمال لبنان حالة واسعة من التوتر بعد مقتل شاب لبناني على يد آخر سوري إثر خلاف فردي، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة من قبل البعض وطرد سوريين من منازلهم بعد إحراق عدد منها.

وعلى الرغم من إعلان الجيش اللبناني إعادة الهدوء للمنطقة، إلا أن الجدل تواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين منديين لما وصفوه بالـ “عقاب الجماعي” لسوريين إثر جريمة ارتكبها شخص واحد، وآخرين حذروا من “أعمال انتقامية”، معبرين عن حزنهم على الشاب وداعين إلى وحدة الصفوف.