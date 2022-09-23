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الخارجية الفرنسية: جددنا دعوة المسؤولين اللبنانيين للاستجابة لشعبهم

منذ 9 ثواني
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

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اشارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الجمعة، الى أنّ “فرنسا كررت دعوة المسؤولين اللبنانيين كي يتصرفوا بمسؤولية وكي يستجيبوا لطلب اللبنانيين”.

وقالت كولونا خلال مؤتمر صحافي في نيويورك إن “صيغة الدعوة جاءت بطريقة “غير مسبوقة”، أي ببيان مشترك بين فرنسا وأميركا والسعودية”.

ولفتت إلى أن “الدول الثلاثة ذكرت بأن الانتخابات يجب أن تجري وفق الرزنامة التي حددها الدستور وبأن الإصلاحات يجب أن تجري وأن تسمح بالتوقيع على اتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي”، مشددة على أنّ “هذا الاتفاق ‏لابد منه بالنسبة للبنان بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه”.

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