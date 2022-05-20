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الخارجية الفرنسية: لتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت

20 - مايو - 2022
فرنسا - لبنان

فرنسا - لبنان

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أكّدت وزارة الخارجة الفرنسية، في بيان، “أننا نأسف للخروق التي لاحظتها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي”، مطالبة بإلقاء الضوء على المخالفات التي شهدتها الانتخابات النيابية اللبنانية.

ولفتت إلى أنّ “خطورة الأزمة التي يمر بها لبنان، تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة”.

ودعت “السلطات اللبنانية إلى تعيين رئيس للوزراء، وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتعاش البلاد اقتصاديا، لا سيما على أساس الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي”، مؤكدة وقوف باريس إلى جانب الشعب اللبناني.

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