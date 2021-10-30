الخارجية القطرية تستنكر التصريحات الأخيرة لـ "قرداحي"

أصدرت وزارة الخارجية بدولة قطر بياناً أعربت فيه عن “استغرابها الشديد واستنكارها” للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام جورج قرداحي.

واعتبرت الوزارة أنّ “هذا الموقف من وزير الإعلام اللبناني الجديد، غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء”.

وأضافت: “كان حريّا به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية، وعليه فإنّ وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء”.

يشار إلى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت و البحرين، قد طلبت من سفراء لبنان لديها، مغادرة عواصمها، وذلك على خلفية التصريحات المسيئة لوزير الإعلام جورج قرداحي للسعودية.

الجدير ذكره، أن حكومة المملكة العربية السعودية أكدت بعد قرار سحب سفيرها من لبنان، حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي .