الخارجية اللبنانية تدين الهجمات الدامية في باكستان

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن ادانتها للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخواه في باكستان وأسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى.

وأكّدت وزارة الخارجية وقوف الجمهورية اللبنانية مع باكستان وشعبها في مواجهة الإرهاب، مستنكرة كل اشكال العنف التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وتقدمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة لباكستان رئيسا وحكومة وشعباً ولأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

حصيلة الهجمات

واستهدف تفجير انتحاري الجمعة تجمعا دينيا بالقرب من مسجد، خلف 45 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وحسب السلطات المحلية فإن الهجوم وقع بينما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب في ذكرى المولد النبوي حيث جاء على لسان نائب مفوض الشرطة في منطقة ماتسونغ عبد الرزاق ساسولي أن “موكبا يضم مئات الأشخاص خرج من مسجد ‘مدينة’ ولدى وصوله طريق الفلاح، استهدفه انتحاري”.

فيما اعتبر بيان لوزارة الداخلية أن “الهجوم على أبرياء أتوا للمشاركة في موكب في عيد المولد النبوي يشكل عملاً آثماً”. وأعلن الحداد لثلاثة أيام.