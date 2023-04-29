الخارجية اللبنانية تطلب من السويد توضيحاً حول تصريحات "كمال اللبواني"

طلب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب خلال لقائه نائب المدير العام ورئيس إدارة الشرق الأوسط الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر ترافقها سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور، توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن السويدي كمال اللبواني التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان على مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان.

ووفق بيان للخارجية، ستتابع الوزارة التطورات في هذه القضية التي تمس الأمن القومي الوطني بانتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات المختصة.

وظهر هذا المواطن في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يحرض السوريين على حمل السلاح في لبنان.