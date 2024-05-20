الخارجية اللبنانية تعزي بوفاة رئيسي وعبد اللهيان

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن حزنها وأسفها العميقين على وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية د. إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية د. حسين أمير عبد اللهيان وأعضاء الوفد المرافق بحادث تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم.

وأكدت الوزارة في بيانها وقوفها الى جانب حكومة إيران وشعبها في هذا المصاب الأليم، وتتقدم منهم ومن عائلات الضحايا بأحر التعازي وأسمى مشاعر المواساة سائلة للضحايا الرحمة، وللإيرانيين عموما”، الصبر والسلوان.

وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مذكرة تحمل الرقم 2024/18 بإعلان “الحداد الرسمي ثلاثة أيام على وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي”.

وبعث رئيس مجلس النواب نبيه بري برسالة لقائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي تقدم فيها بالتعزية باستشهاد رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وشهداء حادث تحطم المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية.