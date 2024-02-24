السبت 14 شعبان 1445 ﻫ - 24 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية اللبنانية: حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام كبديل للحرب والاحتلال

منذ 52 دقيقة
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

A A A
طباعة المقال

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية “بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن حول عدم قانونية بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وبأن هذه الاعمال غير بناءة للوصول الى سلام دائم.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال مواقف حازمة لوقف هذه الاعمال العدائية التي تُقّوض فرص السلام العادل والشامل والدائم، المبني على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢، والهادفة جميعها الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كذلك أكدت الوزارة مجددا” بأن الحلول العادلة وحدها ستجلب السلام الى الشرق الأوسط، وتوقف التوتر والحروب المستمرة منذ أكثر من ٧٦ عاما”، وتوفر الاستقرار. لقد حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام كبديل للحرب والاحتلال.

    المزيد من أخبار لبنان

    منصة لإطلاق صواريخ بركان
    جنوب لبنان.. بركان "حزب الله" يستهدف تلة الكوبرا الإسرائيلية
    طقس لبنان
    منخفض جوي قادم من قبرص.. إليكم توقعات طقس أواخر شباط
    النائب إبراهيم كنعان
    إبراهيم كنعان يحذر من تجار السوق السوداء.. كلفة إخراج القيد إلى مليون ليرة!

    الأكثر قراءة

    حادث سير (تعبيرية)
    موكب رئيس عربي يتعرض لحادث سير مروع.. ووفاة أحد المرافقين
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    غزة تحت النار
    نتنياهو يتفقد مقر القيادة العسكرية قرب لبنان.. ورد صادم من جنود الاحتياط!
    السراي الحكومي
    السّبب الأساس لتطيير جلسة مجلس الوزراء