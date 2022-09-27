الخارجية اللبنانية دانت اعتداءات المتطرفين اليهود على المسجد الأقصى

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، بـ”أشد العبارات الاعتداءات والممارسات والاستفزازات التي تقوم بها منذ أيام مجموعات من المتطرفين اليهود ضد المسجد الأقصى” وحملت “سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة لهذه الانتهاكات وما قد ينتج عنها من ضحايا من بين المصلين والمدنيين العزل”.

كما ودانت “القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على دخول المصلين الى الحرم الشريف” ودعت “المجتمع الدولي الى العمل للمحافظة على الوضع القائم في مدينة القدس، التي تخضع المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها للوصاية الهاشمية”.

وانتهزت الخارجية هذه المناسبة “لتعيد وتعبّر عن رفضها الكامل لكل التدابير القانونية والميدانية التي تتخذها السلطات الاسرائيلية والمجموعات اليهودية المتطرفة بهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي والسكاني في مدينة القدس”.