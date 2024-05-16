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الخارجية اللبنانية دانت محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

منذ 39 دقيقة
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان، بـ”شدة محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أمس الأربعاء”.

وإذ تمنت الوزارة لـ ”فيكو الشفاء العاجل”، أكدت “تضامنها معه ومع أسرته وشعب وحكومة جمهورية سلوفاكيا الصديقة إزاء هذا الاعتداء المروع”.

ونُقل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إلى مستشفى في مدينة هاندلوفا بعد الحادثة مباشرة، ومنها نُقل بطائرة هليكوبتر إلى مدينة بانسكا بيستريتسا لتلقي العلاج العاجل.

وقال المكتب الحكومي في بيان “نُفذت محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو أمام مقر اجتماع للحكومة في هاندلوفا”.

وأضاف “في الوقت الراهن، يُنقل بطائرة هليكوبتر إلى بانسكا بيستريتسا لأن الرحلة إلى العاصمة براتيسلافا ستستغرق وقتا طويلا بالنسبة لضرورة التدخل العاجل”.

وذكرت القناة الإخبارية تي.إيه.3 أن أربع رصاصات أُطلقت على رئيس الوزراء الذي أُصيب في بطنه.

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