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الخارجية تدين الاعتداء على ناقلة نفط في ميناء جدة

منذ 13 دقيقة
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الارهابي الذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة اليوم الاثنين. وأعربت الوزارة عن “تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها”.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا دانت فيه “الاعتداء الارهابي الذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة اليوم الاثنين”، وشجبت “استهداف المنشآت المدنية والاعمال التخريبية التي تطال حرية الملاحة الدولية”.

وأعربت الوزارة عن “تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها”.

يذكر أن وزارة الطاقة السعودية أعلنت عن استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة، بقارب مفخخ نتج عنه اشتعال حريق صغير، ولكن دون إصابات، مصنفًا ذلك الاعتداء بأنه “عمل إرهابي”.

وقالت: “شُنّ اليوم الاثنين اعتداء إرهابي على سفينة نقل وقود في جدة”.
وأضافت: “الهجوم كان بقارب مفخخ نتج عنه اشتعال حريق صغير وتم إخماد الحريق ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح”.

وأعلنت ألا أضرار بمنشآت تفريغ الوقود أو في إمداداته”، لافتًا إلى أن “الأعمال الإرهابية التخريبية تستهدف المملكة وإمدادات الطاقة العالمية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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