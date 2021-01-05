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“الخارجية” ترحب بفتح الحدود بين السعودية وقطر

منذ 12 دقيقة
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مثمنة جهود دولة الكويت في هذا المجال.

وأعربت الخارجية عن تطلعها بأن تساهم تلك الخطوة في تحقيق الإستقرار في المنطقة وضمان الأمن والإزدهار للبلدان العربية.

يذكر وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح الإثنين أعلن أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بدءا من مساء اليوم بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.

وقال الوزير في كلمة بثها التلفزيون الكويتي إنه “بناء على اقتراح (أمير الكويت) الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر المبارك الصباح فقد تم الاتفاق على فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء اليوم”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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