الخارجية تندد بهجمات حمص: قتل المدنيين يشكل عملاً إرهابياً مرفوضاً

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، بيانٌ، جاء فيه:

“تندد الوزارة الاعتداء الإرهابي بالمسيرات المحملة بالذخائر المتفجرة على حفل تخريج ضباط الكلية العسكرية في حمص الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدنيين المدعوين من بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف البيان، “تتقدم الوزارة من السوريين، حكومةً وشعباً، بخالص العزاء وصادق المواساة على المصاب الأليم، وتتمنى الشفاء العجل للجرحى والمصابين”.

وختم البيان، “كما تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين بشكل خاص أن قتل المدنيين يشكل عملاً إرهابيا مرفوضاً”.