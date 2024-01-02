"الخارجية" تُحضّر شكوى لإدانة الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية

بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، باشرت وزارة الخارجية والمغتربين، تحضير شكوى لإدانة الاعتداء الإسرائيلي الذي طاول منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

وقد أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، إلى كل من مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك هادي هاشم، وإلى القائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم، إجراء الاتصالات اللازمة وتقديم احتجاجين شديدي اللهجة حول العدوان الإسرائيلي الخطير، ومحاولة استدراج لبنان والمنطقة إلى تصعيد شامل، استكمالًا لمسلسل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المتصاعدة على جنوب لبنان، مما يزيد المآسي والويلات ويهدد السلم والأمن الإقليميين، مطالبًا بإدانة العدوان الإسرائيلي.