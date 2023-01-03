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الخارجية تُدين اقتحام "الأقصى": إعلان واضح عن سياسة نتنياهو العدوانية

منذ 48 دقيقة
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، قيام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، باقتحام المسجد الأقصى بمواكبة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الوزارة ترى أن هذا الانتهاك الخطير لحرمة المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي من قبل وزير في الحكومة الاسرائيلية الجديدة يؤشر الى منحى السياسات المتطرفة التي بدأت تمارسها الحكومة الإسرائيلية حيال الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته. تتجلى هذه السياسات أيضًا، بالاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين واقتحام المخيمات والبيوت وتدمير الممتلكات، ولا سيما من خلال تغيير معالم وواقع مدينة القدس.

كما تعتبر الوزارة هذه الممارسات إعلانا واضحًا من حكومة نتانياهو على سياستها العدوانية ورفضها العملي لجهود السلام الهادفة إلى التوصل لحل على أساس الدولتين. كذلك تدعو الوزارة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، والقيام بما يلزم للجم التدهور الخطير وردع الحكومة الإسرائيلية والزامها إحترام قرارت الشرعية الدولية ذات الصلة”.

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