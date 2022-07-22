الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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الخارجية دانت القصف الذي استهدف محافظة دهوك في العراق

منذ ساعتين
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاعتداء على سيادة العراق الشقيق، والقصف الذي إستهدفَ منتجعاً سياحيّاً في مدينة زاخو، في محافظة دهوك العراقية، يوم الأربعاء الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية، أنّ “هذا الانتهاك يشكل تهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، حيث أدى لإستُشهِادَ عددٌ منهم وجُرِحَ أخرون، كما أنه يعد إستهدافاً لأمنِ العراق وإستقرار شعبه، ومخالِفة لكافة المواثيق والقوانين الدوليّة”.

وشددت الخارجية على وقوفها وتضامنها مع العراق حكومة وشعبًا وتقدمت بخالص العزاء والمواساة من ذوي الشهداء وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

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