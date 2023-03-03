الجمعة 11 شعبان 1444 ﻫ - 3 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الخارجية" رحّبت بقرار مجلس الوزراء العراقي

منذ 12 دقيقة
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تدين حادثة اليونيفيل

A A A
طباعة المقال

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بـ”قرار مجلس الوزراء العراقي رفع سمة الدخول عن المواطنين اللّبنانيين لدى دخولهم الأراضي العراقية، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل”.

وأشارت إلى أن “هذا القرار جاء بعد متابعات حثيثة شارك فيها، إلى جانب سفارة لبنان في بغداد، مسؤولين لبنانيين عدّة، آخرهم وزير العمل مصطفى بيرم، مع القيادات السياسية العراقية، توجت بتوجيهات الرئيس محمد شياع السوداني”.

ولفتت إلى أن “هذا القرار لا يصبح ساري المفعول، إلا بعد تعميمه على المنافذ الحدودية وتلقيها إخطاراً رسميا بذلك من قبل السلطات العراقية، وهي ستستمر في متابعة الموضوع عبر السفارة اللبنانية في العراق للوصول إلى خواتيمه حيث ستعلن، حينئذ، عن كل حيثيات وشروط القرار، تسهيلاً لأمور اللبنانيين الراغبين في زيارة العراق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
    العراق يُلغي بالإجماع سمةَ دخول اللبنانيين إلى أراضيه.. وبيرم يعلّق
    الدولار- رويترز
    الهيئات الإقتصادية: رفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة بمثابة رصاصة رحمة
    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟

    الأكثر قراءة

    الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
    منصّة تفضح خبير الزلازل الهولندي.. هكذا احتال على الناس!
    ريشارد قيومجيان
    قيومجيان: إنّه زمن قحط الشيعية السياسية
    تجمع عدد كبير من أسماك القرش الهائجة بحالة جنونية في محاولة الوصول إلى الطعم الذي رماه الصيادون
    فيديو غريب.. تصرف جنوني لعشرات أسماك القرش الهائجة!