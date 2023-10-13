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"الخارجيّة اللبنانيّة" تُدين الاعتداءات الإسرائيليّة على مطاري دمشق وحلب

منذ ساعة واحدة
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سوريا، والتي أدّت إلى إضرار في المرافق المدنية وتعريض حركة الطيران المدني وحياة المدنيين للخطر”.

الخارجية رأت أنّ “هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة”، محذرة “من استمرار التصعيد من قبل إسرائيل بالتزامن مع الجرائم التي ترتكبها في غزة، مما قد يؤدي إلى تهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.

يأتي ذلك بعد أن شنّ العدو الإسرائيلي أمس هجومين على مطاري دمشق وحلب، وأعلنت الوكالة السورية الرسمية لاحقًا، أنّ المطارين خرجا عن الخدمة بعد الهجمات الإسرائيلية.

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