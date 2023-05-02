الثلاثاء 12 شوال 1444 ﻫ - 2 مايو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الخارجيّة" تثمّن دور السعودية في تثبيت هدنة اليمن

منذ 6 دقائق
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

A A A
طباعة المقال

ثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين عاليًا دور المملكة العربية السعودية المحوري في تثبيت الهدنة اليمنية، ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى.

أضافت في بيان: “كذلك تدعم وتقدر الوزارة المساعي السعودية المستمرة ومعاونة المملكة للجهود الأممية الهادفة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية، من خلال الحوار بين المكونات اليمنية كافة بما يحقق الاستقرار، ويضمن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه، ويحقق تطلعات الأخوة اليمنيين وطموحاتهم المشروعة بالتنمية والرخاء والسلام”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رابطة موظفي الإدارة العامة
    موظفو الإدارة العامة: للحضور يومًا واحدًا في الأسبوع
    مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو
    الجوزو: لبنان أصبح "غابة".. والشعب مغلوب على أمره
    لبنان وأميركا
    الولايات المتحدة تحضّ لبنان على انتخاب رئيس: الحلول تأتي فقط من الداخل

    الأكثر قراءة

    حسام تحسين بك
    حقيقة وفاة الفنان حسام تحسين بك
    اعتداء - تعبيرية
    بالصورة.. فنان لبنانيّ يتعرّض للضرب في البترون وزوجته تكشف التفاصيل!
    كيليان مبابي
    فيديو.. مبابي يسجل أغرب هدف في تاريخ الدوري الفرنسي