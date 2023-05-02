"الخارجيّة" تثمّن دور السعودية في تثبيت هدنة اليمن

ثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين عاليًا دور المملكة العربية السعودية المحوري في تثبيت الهدنة اليمنية، ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى.

أضافت في بيان: “كذلك تدعم وتقدر الوزارة المساعي السعودية المستمرة ومعاونة المملكة للجهود الأممية الهادفة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية، من خلال الحوار بين المكونات اليمنية كافة بما يحقق الاستقرار، ويضمن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه، ويحقق تطلعات الأخوة اليمنيين وطموحاتهم المشروعة بالتنمية والرخاء والسلام”.