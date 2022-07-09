الخازن: الملاعب لا تليق إلا لمن أمضوا حياتهم باللعب في الملعب

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن بيان جاء فيه:

“يأسف النائب فريد هيكل الخازن لما ورد على لسان الزميل كميل شمعون أخيراً، فهذا الكلام لا أساس له من الصحة، والنائب الخازن لم يتناقش مع شمعون بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، لأنّ أساسًا حزب الوطنيين الاحرار الذي كنّا نعرفه ليس للشراء ولا للبيع، وأتمنى الّا يكون كذلك بالرغم من الوضع المزري الذي وصل اليه الحزب على المستويين الشعبي والسياسي، فالملاعب لا تليق الا لمن أمضوا حياتهم باللعب في الملعب ولقليلي الأدب ووصلوا الى ما وصلوا اليه”.

على المقلب الآخر، عُقد لقاء بين رئيس” التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل والنائب فريد هيكل الخازن في منزل باسيل في اللقلوق، تخلله مأدبة غداء.

وفي اللقاء الذي حضره الصحافي شربل زغيب، جرى البحث في الاستحقاقات الدستورية المقبلة وكيفية تعاون القوى السياسية وانفتاحها على بعضها لاخراج لبنان من الازمة التي يتخبّط بها، وفق بيان عن مكتب النائب الخازن الاعلامي.