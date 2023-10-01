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الخازن: لتدارك الأمور قبل انفجار قنبلة الأحداث الأمنيّة

منذ 35 دقيقة
فريد هيكل الخازن

فريد هيكل الخازن

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اعتبر النائب فريد هيكل الخازن على صفحته عبر منصة “إكس”، أنّ “كثرة التحذيرات من دون اتخاذ أي إجراء عملي لا ينفع”.

الخازن أشار إلى أنّ “أزمة النزوح السوري تتفاقم، وخطر النازحين المتعالين عن القانون يشكّل إنذارًا خطيرًا بخاصة بعد حادثة عرمون – عاليه أمس”.

وأضاف: “لا بدّ أن يتم تدارك الأمور قبل أن تنفجر قنبلة الأحداث الأمنية التي تزداد مؤشراتها مؤخرًا”.

يأتي ذلك بعد أن انتشرت مخابرات الجيش ليل السبت ـ الأحد، إثر توتر شهدته منطقة عرمون بسبب قيام شخص سوري بطعن أحد الشبان في المنطقة قرب شركة الكهرباء، ما استدعى تجمع أقارب الشاب، الذين هددوا بطرد السوريين من عرمون.

ولاحقًا تم إلقاء القبض على السوري وتسليمه إلى القوى الأمنية.

 

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