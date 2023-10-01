الخازن: لتدارك الأمور قبل انفجار قنبلة الأحداث الأمنيّة

اعتبر النائب فريد هيكل الخازن على صفحته عبر منصة “إكس”، أنّ “كثرة التحذيرات من دون اتخاذ أي إجراء عملي لا ينفع”.

الخازن أشار إلى أنّ “أزمة النزوح السوري تتفاقم، وخطر النازحين المتعالين عن القانون يشكّل إنذارًا خطيرًا بخاصة بعد حادثة عرمون – عاليه أمس”.

وأضاف: “لا بدّ أن يتم تدارك الأمور قبل أن تنفجر قنبلة الأحداث الأمنية التي تزداد مؤشراتها مؤخرًا”.

كثرة التحذيرات من دون اتخاذ أي إجراء عملي لا ينفع..

أزمة النزوح السوري تتفاقم وخطر النازحين المتعالين عن القانون يشكّل إنذارًا خطيرًا خاصة بعد حادثة عرمون – عاليه أمس..

لا بدّ أن يتم تدارك الأمور قبل أن تنفجر قنبلة الأحداث الأمنية التي تزداد مؤشراتها مؤخراً.. pic.twitter.com/A83pBpWahl — Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) October 1, 2023

يأتي ذلك بعد أن انتشرت مخابرات الجيش ليل السبت ـ الأحد، إثر توتر شهدته منطقة عرمون بسبب قيام شخص سوري بطعن أحد الشبان في المنطقة قرب شركة الكهرباء، ما استدعى تجمع أقارب الشاب، الذين هددوا بطرد السوريين من عرمون.

ولاحقًا تم إلقاء القبض على السوري وتسليمه إلى القوى الأمنية.