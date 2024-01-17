الخازن: للتوصّل إلى حلّ يحفظ كرامة الأساتذة المتقاعدين وحقوقهم

إلتقى النائب فريد هيكل الخازن في دارته في جونيه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، الذي أطلعه على فحوى الإجتماع الذي عُقد أمس مع وزير التربية في حكومة تصرف الأعمال عباس الحلبي، وعلى موقف النقابة الداعي للإضراب، ووضعه في صورة الأوضاع الاقتصادية والمادية التي يعيشها الأساتذة المتقاعدون.

وقد اعتبر الخازن أنه “يجب مراعاة الوضع الإنساني والمادي للأساتذة المتقاعدين والتوصّل إلى حلّ يحفظ كرامتهم وحقوقهم لما للأساتذة من دورٍ جوهري وأساسي في إرساء الثقافة وتربية الأجيال والإرتقاء بالمجتمع”، وفق ما أفاد مكتبه الاعلامي.

وكان قد أعلن محفوض، بعد اجتماع المؤسسات التربوية ونقابة المعلّمين مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أن “اليوم هو يوم عمل عادي في المدارس الخاصة بناء على الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية بين النقابة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ممثلا بالأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ومحمد سماحة، وحضور لجان الأهل، وبانتظار توقيعه رسميًا خلال 48 ساعة لاتخاذ الموقف المناسب”.

وأكدت النقابة أنّ “همّها الأول إنصاف الأساتذة المتقاعدين وتقاضيهم زيادات على الرواتب بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، ومن خلال الآليّات الرسمية في صندوق التعويضات”.

بدوره، أعلن الحلبي، بعد انتهاء الاجتماع التربوي، أن “جو الاجتماع كان إيجابيا بالكامل والكل كان متعاونا حرصا على استمرارية العام الدراسي وتلامذة لبنان وهناك إجماع على ضرورة إنصاف المعلمين الذين أمضوا سنوات عديدة في خدمة مدارسهم”.