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الخازن: للوقوف خلف صرخات الراعي لانتخاب الرئيس

منذ 4 دقائق
الوزير السابق وديع الخازن

الوزير السابق وديع الخازن

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دعا عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، بعد حضوره القداس لمناسبة عيد مار مارون وتهنئته البطريرك، إلى الوقوف خلف صرخات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي لإنتخاب رئيس للجمهورية.

وقال: “كل لبنان مع إستصراخ غبطة البطريرك الراعي في الدعوة إلى إنتخاب رئيس للجمهورية مشهود له بالنزاهة ونظافة الكف، لا لأن هذا الأمر حق بعد مطالبة أكثرية اللبنانييين، بل لأنّه يخص جميع الفئات اللبنانية ويسد الفراغ الذي تتخبط فيه المؤسسات والدوائر، وكأن نوعًا من الفوضى السائدة المبررة بأعذار تستخف بعقول المواطنين”.

وتابع: “نأمل أن يستعجل المعنيون البت بمطالب المواطنين المحقة على أن ينبري رئيس الجمهورية الجديد ومعه الحكومة العتيدة إلى وقف النزف المتمادي وقطع دابر الهدر والفساد في قطاعات الدولة، وأن تطلق يد السلطات الرقابية والقضائية بعيدا من التدخلات”.

وختم: “نأمل بأن يبدأ العهد الجديد بالمبادرة لإتخاذ قرارات وإجراءات جريئة لتحقيق ثقة مستعادة بالدولة تجاه مواطنيها وأمام المجتمع الدولي لعله يمكنه توفير فرص إنقاذية للبلد”، متمنيًّا أن “يعود عيد مار مارون وقد بدأ الوطن بالتعافي”.

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