الخبز نحو رفع الدعم

أشار رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور الى أن في البداية كانت مكوّنات ربطة الخبز مدعومة بأكملها ولكن مع بداية الأزمة وارتفاع سعر الصرف بدأت الأسعار ترتفع تدريجيًّا الى حين رفع الدعم عن كل المكونات دون القمح واليوم اصبح مصرف لبنان عاجزًا عن دعم الطحين.

وقال سرور عبر صوت لبنان 100.5: “الحلّ بإعطاء صندوق النقد الدولة اللبنانية قرضا لتأمين القمح لم يكن مناسبًا بسبب ارتفاع السعر عند كلّ شهر ومع الوقت سيصبح السعر يوازي سعر الصرف.”

وأضاف: “ربطة الخبز سترتفع الى حوالى 80 الف ليرة عند بداية شهر أيار من العام المقبل، منبّهًا الى أن السوريين يستهلكون حوالى 65% من الخبز المدعوم”.