الخميس 20 ربيع الأول 1445 ﻫ - 5 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخبز نحو رفع الدعم

منذ 8 دقائق
الخبز

الخبز

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور الى أن في البداية كانت مكوّنات ربطة الخبز مدعومة بأكملها ولكن مع بداية الأزمة وارتفاع سعر الصرف بدأت الأسعار ترتفع تدريجيًّا الى حين رفع الدعم عن كل المكونات دون القمح واليوم اصبح مصرف لبنان عاجزًا عن دعم الطحين.

وقال سرور عبر صوت لبنان 100.5: “الحلّ بإعطاء صندوق النقد الدولة اللبنانية قرضا لتأمين القمح لم يكن مناسبًا بسبب ارتفاع السعر عند كلّ شهر ومع الوقت سيصبح السعر يوازي سعر الصرف.”

وأضاف: “ربطة الخبز سترتفع الى حوالى 80 الف ليرة عند بداية شهر أيار من العام المقبل، منبّهًا الى أن السوريين يستهلكون حوالى 65% من الخبز المدعوم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الأشغال علي حمية
    حمية: بدء صيانة بعض الطرقات في مرجعيون
    عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
    الجيش: توقيف مطلوب لارتكابه جرائم عدّة
    عنصر من قوى الأمن الداخلي
    تعميم صورة قاصر غادرت منزل ذويها في النخلة - الكورة ولم تعد

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!
    تعرض زوجة الياس الحصروني لحادث سير
    وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير
    وائل كفوري وطليقته
    طليقة وائل كفوري في رسالة تهديد مبهمة: إذا حكيت رح تكون نهايتك