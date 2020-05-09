الخطوات الإصلاحية ضرورية… وكرة التشكيلات في ملعب رئيس الجمهورية

رغم اعتبار رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب أن لبنان بات على السكة الصحيحة إلا أن الخطوات التي سبقت ناقصة وغير كافية.

لبنان بحاجة إلى خطوات إصلاحية ولا خطط إصلاحية، فالخطط كثيرة ولكن الأفعال معدومة خصوصاً في مزاريب الهدر والفساد، مثل قطاع الكهرباء وغيره.

وكما يتفق الخبراء في الاقتصاد والمال، فإنّ الضرورة مسارعة الحكومة الى خطوات اصلاحية، والتعيين الفوري للهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وخصوصاً انّ هذا التأخير اعتبرته المؤسسات الدولية على اختلافها فضيحة، واتهمت من خلالها المسؤولين في لبنان بالعمل خلافاً لمصلحة بلدهم وبالسعي الى تخريبه، وعلى خط موازٍ سدّ الثغرات الفاضحة في الادارة اللبنانية، وخصوصا إتمام التعيينات في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف واسواق المال، والاهم من كل ذلك هو تأكيد استقلالية القضاء اللبناني، وهذا يحتّم بالدرجة الاولى الإفراج عن التشكيلات القضائية كما اعدّها مجلس القضاء الاعلى على أساس الكفاءة والدرجة.

واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد اشار الى وجود ثغرات فيها من دون ان يحدّد ماهيتها، فإنّه سبق أن رُدَّت هذه التشكيلات الى مجلس القضاء، الذي اصرّ عليها كما اعدّها بعيداً من التسييس، ما يبقي كرة التشكيلات في ملعب رئيس الجمهورية.